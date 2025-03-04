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11:23, 4 марта 2025Культура

Концерты российской певицы сорвались из-за пропавшего организатора

Mash: Концерты певицы Дубцовой в Сибири сорвались из-за пропавшего организатора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Концерты российской певицы Ирины Дубцовой в Сибири сорвались из-за пропавшего организатора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, мероприятия, которые должны были состояться в Искитиме, Юрге и Ленске, отменены. Исполнительница рассказала поклонникам, что ответственные не смогли ничего оплатить, включая обратные билеты для нее и сопровождения.

Дубцова добавила, что ничего не заработала и даже потеряла деньги. «Оборудования нет: организаторы говорят, что на это им нужно потратить 1,8 миллиона рублей, но к такому не готовы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что концерт народной артистки России Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске. Мероприятие должно было пройти 31 марта во дворце «Губернаторский».

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