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09:00, 4 марта 2025Наука и техника

В России начались продажи нового флагмана Honor

В России начались продажи флагмана Honor Magic 7 Pro за 139 990 рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

В России начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 7 Pro. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аппарат, предзаказ на который открыли в конце февраля, обойдется в 139 990 рублей. Смартфон в России получил 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Девайс доступен в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других торговых сетях. При покупке флагмана до 17 марта ретейлеры предложат скидку 10 тысяч рублей и умные часы Honor Watch 5 в подарок.

Honor Magic 7 Pro считается самым дорогим смартфоном бренда из доступных в России. Девайс был анонсирован в ноябре. Устройство получило 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 5000 нит. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет от 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Модель вышла с тройной камерой, которая имеет перископический объектив разрешением 200 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом, широкоугольный сенсор на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный сенсор разрешением 50 мегапикселей. Камера поддерживает скоростную серийную съемку высокого качества HD Super Burst, режимы «Сцена» для концертов и музыкальных фестивалей, портретный режим Harcourt и «Улучшение портрета с AI».

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Magic 7 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5850 миллиампер-часов. Аппарат получил защиту корпуса от влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69. Смартфон имеет MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15.

Ранее российские ретейлеры назвали цену Xiaomi 15 Ultra в России — 149 990 рублей. Флагманский девайс имеет 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED, процессор Snapdragon 8 Elite, камеру Leica с объективами разрешением 200, 50, 50 и 50 мегапикселей.

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