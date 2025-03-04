Одну категорию россиян предупредили об угрозе мошенничества с выплатами

Депутат Бессараб предостерегла ветеранов от озвучивания кодов ради выплат

Никакие коды для получения выплат ветеранам называть не надо, они производятся в проактивном режиме, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О мошеннических действиях депутат предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Ветеранам нужно сегодня быть внимательнее. Абсолютное большинство выплат у нас в стране производится в проактивном режиме для ветеранов. Поэтому еще раз хочется предупредить, что если вдруг кто-то звонит, просит какие-то коды назвать, ни в коем случае этого делать нельзя. Наш Социальной фонд все выполняет в проактивном беззаявительном порядке», — отметила Бессараб.

Также депутат рассказала, что к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачено по 80 тысяч рублей, а работникам тыла — по 55 тысяч.

«Кроме того, знаю точно, что каждый регион подготовил свои подарочные суммы для ветеранов. У кого-то это достаточно существенные выплаты — до 200 тысяч рублей», — заключила Бессараб.

1 марта на «Госуслугах» заработал сервис, направленный против мошенников. Теперь аферисты не смогут оформить кредиты на человека без его ведома. Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Он не распространяется лишь на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Его можно установить не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях.

В Минцифры рассказали, что сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались уже почти два миллиона россиян.

