Назван возможный мотив расправы над главой района в Алтайском крае

Расправе над главой Завьяловского района Фенина предшествовал конфликт

Возможным мотивом расправы экс-руководителя комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Анатолия Фенина над 51-летним главой района Николаем Онищенко стало отстранение от работы. Об этом во вторник, 4 марта, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, недавно Фенин был отстранен Онищенко от занимаемой должности, при этом начальник его не увольнял. Но подчиненный затаил злобу на руководителя, поскольку ему не понравилось, как именно тот с ним общался. По предварительной информации, конфликт начальника и подчиненного носил затяжной характер.

Источник сообщил, что стрелок владел оружием на законных основаниях, иногда выходил с ним в лес, но заядлым охотником не был.

Ранее в числе возможных мотивов называлось отстранение Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, с чем тот был не согласен.

4 марта бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Анатолий Фенин подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района. Он выпустил в потерпевшего две пули, предположительно, из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.

При задержании он совершил попытку суицида, в связи с чем в настоящее время находится в реанимации — мужчина лишился половины лица. У следователей пока нет возможности его допросить.