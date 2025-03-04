Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

Убийство главы Завьяловского района Онищенко могло быть связано с его работой

Расправа над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко могла быть связана с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как выяснили следователи, подозреваемого в преступлении отстранили от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, с чем он был не согласен. Спор об увольнении как раз и мог стать причиной трагедии, уточняет Telegram-канал Mash Siberia.

4 марта бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Анатолий Фенин подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района. Он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.

При задержании злоумышленник предпринял попытку суицида.

