Раскрыто состояние подозреваемого в расправе над главой района Алтайского края

Подозреваемому в расправе над главой района Алтайского края оторвало пол-лица

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в настоящее время 45-летний Анатолий Фенин в реанимации. При попытке суицида ему оторвало половину лица. У следователей пока нет возможности допросить его.

4 марта бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района Николая Онищенко и выпустил в него две пули из охотничьего ружья МР-155.

После стрельбы Фенин попытался скрыться, но силовики настигли его. При задержании он предпринял попытку суицида.

Причиной расправы могла стать личная неприязнь.