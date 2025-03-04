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13:32, 4 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние подозреваемого в расправе над главой района Алтайского края

Подозреваемому в расправе над главой района Алтайского края оторвало пол-лица
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в настоящее время 45-летний Анатолий Фенин в реанимации. При попытке суицида ему оторвало половину лица. У следователей пока нет возможности допросить его.

4 марта бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района Николая Онищенко и выпустил в него две пули из охотничьего ружья МР-155.

После стрельбы Фенин попытался скрыться, но силовики настигли его. При задержании он предпринял попытку суицида.

Причиной расправы могла стать личная неприязнь.

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