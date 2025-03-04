Стрельба по главе Завьяловского района Алтайского края попала на видео

Камера сняла на видео убийство главы Завьяловского района Алтайского края

Начало событий в новости Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

Уличная видеокамера сняла стрельбу по главе Завьяловского района Алтайского края Николаю Онищенко. Запись публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как чиновник идет по улице, замечает вооруженного человека и прячется за машиной. Однако стрелок настигает его, выпускает несколько пуль в упор и убегает.

Следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью главы района. Подозреваемый Анатолий Фенин был отстранен от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, с чем он был не согласен. Спор об увольнении как раз и мог стать причиной трагедии.

4 марта Фенин, ранее руководивший комитетом по делам молодежи администрации Завьяловского района, подкараулил Онищенко у входа в местное кафе. Он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.

При задержании злоумышленник предпринял попытку суицида.

