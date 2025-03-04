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14:07, 4 марта 2025Силовые структуры

Стрельба по главе Завьяловского района Алтайского края попала на видео

Камера сняла на видео убийство главы Завьяловского района Алтайского края
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

Уличная видеокамера сняла стрельбу по главе Завьяловского района Алтайского края Николаю Онищенко. Запись публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как чиновник идет по улице, замечает вооруженного человека и прячется за машиной. Однако стрелок настигает его, выпускает несколько пуль в упор и убегает.

Следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью главы района. Подозреваемый Анатолий Фенин был отстранен от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, с чем он был не согласен. Спор об увольнении как раз и мог стать причиной трагедии.

4 марта Фенин, ранее руководивший комитетом по делам молодежи администрации Завьяловского района, подкараулил Онищенко у входа в местное кафе. Он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.

При задержании злоумышленник предпринял попытку суицида.

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