Названы особенности оружия подозреваемого в расправе над главой района в Алтайском крае

Эксперт по оружию Обуховский назвал обычным ружье, которым застрелили Онищенко

Охотничье оружие МР-155, из которого стрелял подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко, можно купить только после двух лет владения обычным двуствольным оружием, об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по оружию Глеб Обуховский.

«Это обычное охотничье ружье. Для того, чтобы его получить, нужно пройти все курсы, предоставить справки, два года отходить с обычным двуствольным. И только после этого можно купить полуавтомат, которым и является МР-155», — объяснил Обуховский.

По его словам, получить разрешение на владение оружием в России сегодня довольно непросто: многие желающие отсеиваются на этапе сбора справок и прохождения обучения.

«Необходимо получить две справки, и многие отсеиваются на этом. Нужно сдать, в частности, анализ на наличие наркотиков и их метаболитов, а также пройти психолога, который тоже многих отсеивает. Дальше — обучение, где отваливается еще часть людей», — перечислил эксперт.

4 марта преступник подкараулил Онищенко на выходе из кафе и, когда тот вышел на улицу, выстрелил из охотничьего ружья МР-155. Глава района был ранен двумя пулями.