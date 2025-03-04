Раскрыта информация о ружье подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

СК: Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

Начало событий в новости Названы особенности оружия подозреваемого в расправе над главой района в Алтайском крае

Ружье, при помощи которого расправились с главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко, было официально зарегистрировано. Такую информацию раскрыло агентство РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

Оружие зарегистрировано на Анатолия Фенина, подозреваемого в совершении преступления.

По предварительным данным, все произошло во вторник, 4 марта. Бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Фенин подкараулил Онищенко на выходе из кафе и, когда тот вышел на улицу, выстрелил в него из охотничьего ружья МР-155. Потерпевший не выжил.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

