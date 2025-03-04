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17:30, 4 марта 2025Силовые структуры

СК сообщил о состоянии подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

СК: Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района находится в реанимации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта информация о ружье подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Мужчина находится в стабильном состоянии.

Ранее источник «Ленты.ру» заявил о смерти подозреваемого. По его данным, бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации района Анатолий Фенин получил два ранения — несмотря на усилия врачей, они оказались несовместимы с жизнью.

4 марта Фенин подкараулил 51-летнего Онищенко у входа в местное кафе. Он выпустил в главу две пули из охотничьего ружья МР-155 и затем скрылся. При попытке задержания мужчина совершил попытку суицида.

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