СК сообщил о состоянии подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
Мужчина находится в стабильном состоянии.
Ранее источник «Ленты.ру» заявил о смерти подозреваемого. По его данным, бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации района Анатолий Фенин получил два ранения — несмотря на усилия врачей, они оказались несовместимы с жизнью.
4 марта Фенин подкараулил 51-летнего Онищенко у входа в местное кафе. Он выпустил в главу две пули из охотничьего ружья МР-155 и затем скрылся. При попытке задержания мужчина совершил попытку суицида.