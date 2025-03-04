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14:51, 4 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Подозреваемый в расправе над главой района в Алтайском крае умер в больнице

Источник «Ленты» сообщил о смерти подозреваемого в убийстве главы района Алтая
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко умер в больнице. Об этом во вторник, 4 марта, «Ленте.ру» рассказал источник знакомый с ситуацией.

По данным источника «Ленты», бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации района Анатолий Фенин при госпитализации получил два ранения, которые не смотря на все усилия врачей оказались несовместимы с жизнью.

4 марта Анатолий Фенин подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района Николая Онищенко. Он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся.

Полицейским удалось настигнуть его и тогда при попытке задержания Фенин совершил попытку суицида.

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