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16:14, 4 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыта информация о личности подозреваемого в расправе над главой района на Алтае

Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае приехал в село в качестве тренера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подозреваемый в расправе над главой района в Алтайском крае умер в больнице

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Анатолий Фенин, подозреваемый в расправе над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко, приехал в село в качестве тренера. Такую информацию о его личности во вторник, 4 марта, «Ленте.ру» раскрыл источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, мужчина преподавал детям бокс. После этого он стал начальником спорткомитета, а уже затем — директором базы отдыха.

Последнее место работы Фенин покинул около месяца назад. Предварительно, ситуация с увольнением как раз и могла стать причиной трагедии.

4 марта мужчина подкараулил у входа в местное кафе 51-летнего главу района. Он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся. При задержании Фенин предпринял попытку суицида.

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