Популярная 59-летняя актриса появилась на публике в откровенном наряде

Актриса Элизабет Херли посетила вечеринку Vanity Fair в откровенном платье

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Vogue.

59-летняя звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» посетила вечеринку кинопремии «Оскар», организованную изданием Vanity Fair. Знаменитость предстала перед камерами в прозрачном облегающем платье. На размещенном кадре видно, что верхняя часть изделия украшена сияющими стразами, а низ оформлен кружевами.

Также можно заметить, что образ Херли был дополнен ярким макияжем глаз в стиле smoky eyes и пышной прической. Кроме того, стилисты предложили актрисе примерить открытые туфли и длинные сияющие серьги.

В феврале сообщалось, что Элизабет Херли показала фигуру в откровенном купальнике.