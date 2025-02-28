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04:30, 28 февраля 2025Ценности

59-летняя актриса показала фигуру в розовом бикини

59-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в розовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Элизабет Херли

Элизабет Херли. Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» показала фигуру в бикини розового цвета. Знаменитость позировала в океане, распустив волосы и надев солнцезащитные очки. Известно, что манекенщицы опубликовала кадры с отдыха на Мальдивах.

В декабре 2024 года сообщалось, что Элизабет Херли отказалась от штанов во время съемки.

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