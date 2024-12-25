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07:16, 25 декабря 2024Ценности

Известная 59-летняя актриса отказалась от штанов в новой фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Мошенников» поделилась видео, в котором предстала в кожаном пиджаке бордового цвета, черных капроновых колготках и остроносых зеленых туфлях. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от штанов на время съемки. При этом визажисты сделали для образа Херли макияж глаз в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в «мокрую» прическу.

«В это Рождество целую вас всех», — подписала артистка ролик, который набрал 45,3 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли показала фанатам откровенное фото. Тогда актриса поделилась постом, в котором поздравила визажистку Санди Линтер с днем рождения, и сопроводила его архивным снимком.

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