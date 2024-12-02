59-летняя популярная актриса оголила грудь на камеру

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость поделилась постом, в котором поздравила визажистку Санди Линтер с днем рождения, и сопроводила его архивными снимками. Так, на одном размещенном кадре звезда «Остина Пауэрса» предстала перед камерой с оголенной грудью, сидя на стуле. Рядом с ней запечатлена Линтер, которая делает ей макияж.

«С днем рождения мою прекрасную подругу. Моя королева макияжа уже 30 лет», — подписала она публикацию, которая набрала 72,3 тысячи лайков.

В ноябре сообщалось, что Элизабет Херли снялась для пляжной коллекции собственного бренда и похвасталась фигурой в бикини.