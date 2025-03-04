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04:26, 4 марта 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в феврале резко активизировалась
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко активизировалась в феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют логи эфира, которные ведутся в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

За месяц станция выходила в эфир 46 раз. Рекордное количество — 25 сообщений — на УВБ-76 прозвучали 12 февраля. Тогда передали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». В этот день президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный переговор.

Последние сообщения прозвучали 3 марта. В эфир попали слова «йотоласт» и «рунический».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть времени транслирует монотонные и гудящие звуки.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее разъяснил активизацию таинственной радиостанции. По его словам, звучащие сообщения на частоте станции являются лишь проверкой ее работоспособности. В связи с этим депутат призвал не нагнетать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет». Также Картаполов раскрыл, что у УВБ-76 действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, однако она не связана с российскими силами ядерного сдерживания. «Поверьте мне, ни к какой системе "Периметр", равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет», — заявил он.

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