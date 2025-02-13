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00:30, 13 февраля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала сразу 25 загадочных сообщений за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщения за день
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в среду, 12 февраля, передала в эфир 25 загадочных сообщений за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 9:09 по Москве в эфире прозвучало слово «синопсис», а через 10 минут — «нарта». В 10:40 радиолюбители зафиксировали сообщение «бульвар», через четыре минуты — «плагиат», еще через шесть — «одоферт», а после такого же интервала — «микропора».

Затем с 11:36 по 16:17 в эфире передали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Особенными были передачи в 16:25 и 16:36: в обоих случаях прозвучало сразу больше одного слова: в первый раз это были «ворсобаян» и «морфожанр», а во второй — «волкокран», «премистый» и «пискливость».

В 16:41 зафиксировали слово «реянье», через три минуты вновь два слова — «спидократ» и «утка». Наконец, в 17:15 прозвучала последняя шифровка — «брахмапутра».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание».

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