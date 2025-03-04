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10:20, 4 марта 2025Россия

Раскрыто состояние госпитализированных после эвакуации с Украины жителей Курской области

Девять эвакуированных с Украины курян находятся в состоянии средней тяжести
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Девять жителей Курской области, госпитализированных после возвращения с территории Украины, находятся в состоянии средней тяжести. Информацию об этом раскрыл Минздрав России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, доставленным в стационар курянам будет оказана медицинская и психологическая помощь. «Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что среди эвакуированных есть пожилые люди, инвалиды и четверо детей, самому младшему из которых менее двух лет.

Ранее о возвращении с Украины 33 жителей Курской области сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн. По его словам, одной из вывезенных россиянок в мае исполнится 90 лет.

Десятки курян вывезли в украинские Сумы после удара по школе-интернату в Судже Курской области. Как рассказывала дочь оказавшейся на Украине супружеской пары, через несколько часов после обстрела, помимо ее родителей, из города увезли еще 46 человек.

ЖЗЛ
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