Россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте

В Воронеже арестовали мужчину за передачу данных СБУ

В Воронеже арестовали мужчину за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Он подозревается в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, в 2024 году 33-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с сотрудниками СБУ и передал им информацию о деятельности режимного военного объекта. Эти данные могут быть использованы против Вооруженных сил России.

Задержанный помещен под стражу. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ.