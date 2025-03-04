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10:00, 4 марта 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте

В Воронеже арестовали мужчину за передачу данных СБУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронеже арестовали мужчину за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Он подозревается в преступлении по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, в 2024 году 33-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с сотрудниками СБУ и передал им информацию о деятельности режимного военного объекта. Эти данные могут быть использованы против Вооруженных сил России.

Задержанный помещен под стражу. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ.

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