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18:10, 4 марта 2025Силовые структуры

Российский школьник решил пошутить и заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства

В Якутске школьник ради шутки установил муляж взрывчатки в спорткомплексе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: официальный Telegram-канал МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутске разыскали ученика шестого класса одной из местных школ, который ради шутки заложил в спорткомплексе муляж взрывного устройства. Об этом во вторник, 4 марта, в своем Telegram-канале сообщило республиканское управление МВД.

Как только посетители спорткомплекса сообщили о подозрительной находке, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции с кинологами, была произведена эвакуация посетителей и оцеплена территория. Проверка показала, что находка является муляжом. Выяснилось, что ее создателем является шестиклассник. Мальчик пояснил, что сделал это ради шутки.

Школьник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а потому отделался профилактической работой с инспекторами по делам несовершеннолетних.

Ранее в Твери местный житель принес в отдел полиции Заволжского района найденную на улице гранату.

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