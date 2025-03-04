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05:30, 10 марта 2025МирЭксклюзив

Союзник России предложил сыграть роль в украинском урегулировании

Политолог Гупта: Индия готова сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Индия готова сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине и для этого поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

В частности, политолог указал, что сейчас у Индии нет полноценной мирной инициативы, однако премьер-министр страны Нарендра Моди несколько раз посещал Россию и обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным.

Но если у России и Украины есть желание, индийская сторона готова сыграть роль посредника и миротворца

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

При этом Гупта подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо также и участие Запада. По его словам, страны Европы не демонстрируют какую-либо заинтересованность в переговорах и окончании боевых действий.

27 февраля Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к переговорам с Киевом с учетом устранения первопричин начала конфликта. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России создали все необходимые условия для начала серьезного международного диалога.

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