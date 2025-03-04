Спикер Палаты представителей США назвал временной мерой остановку помощи Украине

Спикер Джонсон: Остановка помощи США Украине — это временная мера

Остановка поставок военной помощи Украине — это временная мера. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время брифинга для журналистов. Видео опубликовано на YouTube.

«Это временная пауза», — сказал он.

Спикер отметил, что она связана с перепалкой, произошедшей в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

Джонсон подчеркнул, что Зеленский должен «исправить произошедшие на прошлой неделе шокирующие события», тогда это будет выигрышный сценарий для всех привлеченных сторон.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США прекратили поставки военной помощи Украине через территорию Польши. Он добавил, что данное решение Белого дома является самым большим вызовом за последние десятилетия для Запада.