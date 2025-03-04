Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 4 марта 2025Мир

Спикер Палаты представителей США назвал временной мерой остановку помощи Украине

Спикер Джонсон: Остановка помощи США Украине — это временная мера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Остановка поставок военной помощи Украине — это временная мера. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время брифинга для журналистов. Видео опубликовано на YouTube.

«Это временная пауза», — сказал он.

Спикер отметил, что она связана с перепалкой, произошедшей в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

Джонсон подчеркнул, что Зеленский должен «исправить произошедшие на прошлой неделе шокирующие события», тогда это будет выигрышный сценарий для всех привлеченных сторон.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США прекратили поставки военной помощи Украине через территорию Польши. Он добавил, что данное решение Белого дома является самым большим вызовом за последние десятилетия для Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по ЖКУ

      Помощник президента России прокомментировал новые переговоры с США

      Меган Маркл потребовала звать себя по-другому

      Заметившая странности в речи 23-летней подруги девушка спасла ей жизнь

      В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца

      Маск оценил слова Зеленского о готовности к переговорам

      В России теперь можно запретить себе брать кредиты, чтобы защититься от мошенников. Какие новые схемы обмана они придумают?

      Зеленский после обращения к Трампу поговорил с премьером Британии

      Деми Мур тяжело перенесла поражение на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше