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18:51, 4 марта 2025Экономика

Стоимость нефти упала до минимума с октября 2024 года

Цена на нефть Brent упала ниже 70 долларов впервые с 1 октября 2024 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов во вторник, 4 марта, стоимость фьючерсных контрактов на поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 17:57 по московскому времени сырьевые котировки упали до 69,97 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 2,3 процента. Ближе к 18:40 котировки незначительно отыграли падение и поднялись до отметки в 70,36 доллара (минус 1,8 процента).

Мировые цены на нефть продолжают падать на фоне инициированных президентом США Дональдом Трампом торговых войн с Мексикой и Канадой, а также ужесточения пошлин в отношении товаров из Китая. Ранее глава Белого дома утвердил тарифы в отношении товаров из первых двух стран на уровне в 25 процентов от их таможенной стоимости. Исключением стали канадские энергоресурсы — на них американские власти установили десятипроцентную пошлину. В свою очередь, китайские экспортеры с 4 марта должны будут уплачивать сборы в размере 20 процентов.

Агрессивная торгово-экономическая политика Трампа, утверждают аналитики, угрожает мировому экономическому росту, что, в свою очередь, снижает глобальный спрос на нефть. В то же время перспективы снятия части санкций с России новым главой Белого дома в рамках попыток урегулировать украинский кризис позволяют думать о возможности роста глобального предложения сырья в среднесрочной перспективе. Это обстоятельство сейчас оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки.

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