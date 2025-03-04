Свыше тысячи человек получили сроки за злоупотребления при реализации нацпроектов России

Генпрокуратура: В РФ осуждены 1,3 тыс человек за злоупотребления при нацпроектах

В России за злоупотребления при реализации нацпроектов в 2024 году были осуждены свыше тысячи человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Суды вынесли 1119 обвинительных приговоров в отношении 1318 фигурантов уголовных дел, возбужденных по итогам прокурорских проверок за соблюдением законодательства при выполнении нацпроектов.

В результате надзорной деятельности было выявлено хищение из бюджета более пяти миллиардов рублей. Совместно с Росфинмониторингом было возбуждено 54 уголовных дела по фактам причинения государства ущерба на сумму 1,1 миллиарда рублей.

В 2024 году прокуроры обнаружили 91,4 тысячи нарушений, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности 27,5 тысячи граждан. С виновных взысканы штрафы на общую сумму в один миллиард рублей за нарушения сроков реализации нацпроектов.

В январе сообщалось, что в Генпрокуратуре пообещали провести проверки после обращения депутатов Государственной Думы Андрея Картаполова и Андрея Лугового по бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу.