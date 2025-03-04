У Москвы и Астаны совпали оценки ущерба от украинской атаки

У Москвы и Астаны совпали оценки ущерба от атаки дронов ВСУ на КТК

У Москвы и Астаны совпадают оценки ущерба, нанесенного дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИДа Александр Стерник, передает ТАСС.

По его словам, от поврежденного объекта зависит благополучие населения многих стран. Он назвал атаку на станцию террористической вылазкой против гражданского объекта и добавил, что подобная атака противоречит правилам ведения боевых действий. Стерник также сообщил, что некоторые страны ощутят на себе последствия атаки на КТК и поэтому они должны занять принципиальную позицию в отношении организаторов атаки.

Ранее Казахстан провел серию консультаций с Киевом после атаки ВСУ на КТК. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что в настоящий момент восстановление поврежденного объекта осуществляется за счет собственных средств предприятия.

До этого президент России Владимир Путин подтвердил, что НПЗ не прикрыта средствами противовоздушной обороны. По его словам, Россия исходила из того, что этот объект не является ее собственностью, так как он международный, его акционерами являются компании из США и Европы.