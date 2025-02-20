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03:11, 20 февраля 2025Россия

Путин объяснил отсутствие российской ПВО на станции КТК

Путин: РФ исходила из того, что КТК не может быть объектом для нападения ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Кропоткинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае не стоят российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Это подтвердил президент России Владимир Путин.

«На этом объекте не было, да и до сих пор нет российских средств ПВО. Мы исходили из того, что это не может быть объектом для нападения — это же, строго говоря, не российский объект, это объект международной энергетической инфраструктуры», — сказал глава Кремля. Он добавил, что акционерами КТК являются компании из США И Европы.

Ранее Путин выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли самостоятельно атаковать станцию КТК. По словам главы государства, подобные атаки невозможны без космической разведки. Российский лидер также отметил, что высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Киев получает от Запада.

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