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09:58, 4 марта 2025Россия

В думе российского города из-за санкций пришлось вручную считать результаты голосований

В гордуме Томска из-за санкций отключилась система электронного голосования
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В гордуме Томска санкции привели к отключению системы электронного голосования. Об этом заявил спикер парламента Сергей Сеченов, пишет «Ъ».

В ходе заседания 4 марта председатель парламента Сергей Сеченов заявил, что депутатам придется работать с использованием карточек для голосования. Он объяснил, что из-за санкций невозможно починить систему электронного голосования. «Нет материалов, из которых мы можем изготовить эти платы, не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование — не из дружественной нам страны», — сказал политик.

Как пишет издание, в результате членам счетной комиссии пришлось вручную подсчитывать число голосов при вынесении решений.

Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных против России в 2022, 2018 и 2014 годах.

ЖЗЛ
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