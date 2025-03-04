В Госдуме оценили «заманчивое предложение» Маска Зеленскому

Шеремет назвал спасительным предложение Маска Зеленскому покинуть Украину

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал спасительным предложение миллиардера Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину. Об этом член комитета нижней палаты парламента по безопасности заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее в комментарии к одному из постов в соцсети X пользователя, которой обвинил Зеленского в «посылании невинных украинцев в мясорубку», Маск подчеркнул, что украинскому лидеру «следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране».

По мнению Шеремета, который сравнил Зеленского с «загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками», бизнесмен озвучил заманчивую и рациональную идею. «Другого шанса его вчерашние союзники больше могут и не дать», — сказал он.

Парламентарий считает, что предложение Маска могло бы стать основой или частью сделки по возвращению Украины к мирной жизни.

2 марта Маск раскритиковал ужины Зеленского с европейскими лидерами в то время, как идут боевые действия