Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 4 марта 2025Россия

В Госдуме оценили «заманчивое предложение» Маска Зеленскому

Шеремет назвал спасительным предложение Маска Зеленскому покинуть Украину
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал спасительным предложение миллиардера Илона Маска Владимиру Зеленскому покинуть Украину. Об этом член комитета нижней палаты парламента по безопасности заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее в комментарии к одному из постов в соцсети X пользователя, которой обвинил Зеленского в «посылании невинных украинцев в мясорубку», Маск подчеркнул, что украинскому лидеру «следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране».

По мнению Шеремета, который сравнил Зеленского с «загнанным волком, обложенным со всех сторон красными флажками», бизнесмен озвучил заманчивую и рациональную идею. «Другого шанса его вчерашние союзники больше могут и не дать», — сказал он.

Парламентарий считает, что предложение Маска могло бы стать основой или частью сделки по возвращению Украины к мирной жизни.

2 марта Маск раскритиковал ужины Зеленского с европейскими лидерами в то время, как идут боевые действия

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      Россиянин напоил знакомую 16-летнюю девушку пивом и изнасиловал

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

      Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше