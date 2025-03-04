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07:48, 10 марта 2025МирЭксклюзив

В Индии рассказали о недовольстве Запада ее связями с Россией

Политолог Гупта: Запад недоволен сотрудничеством России и Индии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Страны Запада недовольны сотрудничеством России и Индии, которое с момента конфликта на Украине лишь возросло. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

С начала конфликта Запад был недоволен тем, что Индия не осуждает Россию и воздерживается от различных антироссийских маневров. И этим они были немного расстроены

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

При этом политолог подчеркнул, что западные державы не оказывают давления на Нью-Дели по этому вопросу, так как сами косвенно получают выгоду от российско-индийского сотрудничества. В частности, он указал, что заметная часть поставляемой из России нефти фактически попадает в сами страны Запада.

Однако они также понимают, что закупка российской нефти Индией стабилизирует мировые рынки. Не надо забывать, что российская нефть через Индию поступает и в саму Европу

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

Эксперт резюмировал, что с учетом роста геополитической напряженности Индия выдерживает грамотный баланс между Россией и Западом. При этом он добавил, что в случае необходимости Нью-Дели примет участие в посреднических функциях по налаживанию отношений.

27 февраля посол Финляндии в Индии Киммо Ляхдевирта заявила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе предстоящего визита в южноазиатскую страну обсудит поставки некоторых товаров двойного назначения в Россию. Представитель Европы заявил, что индийские компании не должны обходить санкции и поставлять России некоторые товары, включая электронику.

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