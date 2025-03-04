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06:37, 10 марта 2025МирЭксклюзив

В Индии рассказали о проблемах в отношениях с Россией

Политолог Гупта: Россия и Индия испытывают проблемы из-за продажи нефти
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Арвинд Гупта

Арвинд Гупта. Фото: Иван Климычев / РИА Новости

Россия и Индия испытывают проблемы из-за продажи нефти, которая осложнилась из-за санкций со стороны США и появления у Москвы избытка рупий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

У нас есть неурегулированные вопросы, например, избыток рупий у России из-за покупки нефти (...) Эти проблемы нужно решать

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

Кроме того, политолог указал, что Индия «находится под давлением западных санкций, которые все больше мешают» развитию отношений. По его словам, эти ограничения «все больше расшатывают мировую финансовую систему». В качестве одной из мер решения проблемы он предложил создание между Москвой и Нью-Дели собственного механизма платежей.

Гупта также подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся вызовы, Россия и Индия их преодолеют, так как выигрывают от сотрудничества.

Мы покупаем много российской нефти, и это продолжится

Арвинд Гуптадиректор Международного фонда Вивекананды

С начала конфликта на Украине российская сторона резко увеличила поставки нефти в Индию. Однако компании отказались от продажи нефти в долларах в пользу рупий, что привело к накоплению излишка валюты, на которую трудно закупить многие подсанкционные товары. Также введение в январе этого года Министерством финансов США ограничений против 180 судов «теневого флота» привело к остановке поставок энергоресурсов и вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии.

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