В Раде приостановку помощи CША Украине назвали предательством и сравнили с Перл-Харбором

Остановка помощи от США Украине является для Киева предательством. Такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью The New York Times.
По его словам, приостановка США военной помощи похоже на самое страшное предательство. «Для нас это был своего рода Перл-Харбор, политический Перл-Харбор», — сообщил украинский чиновник.
Трагедия на Перл-Харборе, произошедшая в 1941 году, стала поводом для вступления США в войну на стороне антигитлеровской коалиции. До этого отношения между Вашингтоном и Токио постепенно охлаждались.
4 марта президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Отмечается, что речь идет и о вооружении, которое уже находится в пути.