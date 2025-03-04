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17:38, 4 марта 2025Бывший СССР

В Раде приостановку помощи CША Украине назвали предательством и сравнили с Перл-Харбором

Мережко назвал остановку помощи от США Украине предательством
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Остановка помощи от США Украине является для Киева предательством. Такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью The New York Times.

По его словам, приостановка США военной помощи похоже на самое страшное предательство. «Для нас это был своего рода Перл-Харбор, политический Перл-Харбор», — сообщил украинский чиновник.

Трагедия на Перл-Харборе, произошедшая в 1941 году, стала поводом для вступления США в войну на стороне антигитлеровской коалиции. До этого отношения между Вашингтоном и Токио постепенно охлаждались.

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Отмечается, что речь идет и о вооружении, которое уже находится в пути.

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