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09:42, 4 марта 2025Россия

В России назвали последствия для ВСУ в случае прекращения военной помощи от США

Политолог Марков: Оружие у ВСУ запасено до конца 2025 года
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России назвали последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае прекращения военной помощи от США. По мнению политолога Сергея Маркова, украинская армия поначалу не понесет тяжелый урон, возможно, будут моральные трудности. Как утверждает российский специалист в Telegram-канале, оружия у ВСУ запасено до конца 2025 года.

Марков также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может принести извинения американскому лидеру Дональду Трампу и поддержит его план о мире.

«И поставки оружия могут возобновиться уже через несколько дней», — рассуждает российский эксперт.

По словам Маркова, реально могло бы повлиять: если бы США остановили работу Starlink бизнесмена Илона Маска. «Это главная связь в ВСУ. Сам Маск не может остановить, так как это контракт с Пентагоном», — подчеркнул политолог.

Кроме того, специалист предположил, что остановка передачи разведданных об армии России со спутников США не сыграла бы на руку ВСУ.

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс запретил Зеленскому возвращаться в Белый дом без желания обсуждать мир.

До этого в Fox News со ссылкой на источник в Белом доме заявили, что США приостанавливают всю военную помощь Украине.

ЖЗЛ
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