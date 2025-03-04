В России увидели подготовку ВСУ к атаке на Крым

«Архангел спецназа»: ВСУ готовятся к высадке десанта в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовиться к атаке на Крым. Признаки этого увидел Telegram-канал «Архангел спецназа».

По информации авторов поста, о подготовке к наступлению говорят поставки в украинские войска значительного количества катеров, тренировки у черноморского побережья диверсионно-разведывательных групп из состава Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины, а также накапливание морских дронов. «По нашим данным, украинские подразделения готовятся к новым операциям в Черном море. Причем комплексным, включающим не только налеты беспилотников и удары безэкипажных катеров, но и высадки десанта», — говорится в материале.

«Архангел спецназа» подчеркнул, что с тактической точки зрения такая атака возможна только на западном берегу полуострова, который позволяет с легкостью совершить высадку. В пример приведен мыс Тарханкут. Однако отмечается, что в 2023 году ГУР уже безуспешно пытались провести в этом районе подобный маневр. «Другой вариант — это Евпатория и Саки. Берег такой же удобный, и населенные пункты важны из-за расположения рядом позиций ПВО и аэродрома морской авиации Черноморского флота», — считает канал.

В качестве третьего возможного сценария действий ВСУ авторы материала рассмотрели атаку на север Крыма, который выделяется удобным рельефом и возможностью для развития наступления вглубь полуострова. Кроме того, возможны попытки высадки в Скадовске с целью прервать логистику республики и Херсонской области.

Авторы канала считают, что ни один из этих сценариев не ждет успех, однако комбинированный удар с использованием беспилотников, безэкипажных катеров и ракет может создать хаос на южных рубежах России. «Особенно для демонстрации сохранения боевого потенциала ВСУ при поддержке западных стран, в первую очередь — Британии», — подытожили они.

Ранее сообщалось, что морские дроны ВСУ заметили у западного побережья Крыма. Как выяснилось, надводные беспилотники были оснащены ракетами.