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21:56, 25 февраля 2025Россия

У побережья Крыма обнаружили украинские безэкипажные катера

Оснащенные ракетами безэкипажные катера ВСУ приблизились к побережью Крыма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

К западному побережью Крыма приблизились безэкипажные (БЭК) катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что украинский надводный беспилотники оснащены беспилотниками и ракетами.

Ранее российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер, двигавшийся в сторону Крыма. В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел в северо-западной части Черного моря.

В декабре группа морских дронов Службы безопасности Украины Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами «Раптор».

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