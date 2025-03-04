В российском городе пожаловались на опасные трещины в новом доме

В Новом Уренгое жильцы дома, построенного в 2022 году, сообщили о трещинах в нем

В Новом Уренгое жильцы многоквартирного дома, построенного в 2022 году, пожаловались на трещины на стенах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Речь идет о доме, расположенного по адресу улица Тундровая, 12. По мнению следователей, трещины в нем появились по причине неравномерной усадки грунта под зданием. Застройщик попытался провести дополнительное усиление грунтов, но процесс деформации постройки по-прежнему продолжается.

«По результатам доследственной проверки следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома 12 по улице Тундровая возбуждено уголовное дело (статья 293 УК РФ)», — сказано в публикации. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы.

Ранее в этот же день стало известно, что в Россоши многоквартирный дом оставили без горячей воды на четыре месяца. С ноября прошлого года она течет под таким слабым напором, что пользоваться ей невозможно.