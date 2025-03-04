В США назвали важное последствие приостановки помощи Украине

WSJ: Украина не сможет бить вглубь России из-за приостановки помощи США

Украина не сможет бить вглубь России дальнобойным оружием из-за приостановки помощи со стороны США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и аналитиков.

«Как только американские запасы закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает», — утверждается в публикации.

Издание подчеркивает, что США являются единственным государством, которое производит некоторые системы, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Согласно материалу, Киев также может начать испытывать трудности с закупкой деталей и «долгосрочными планами» по применению оружия.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что поставки американской военной помощи Украине прекратились во вторник, 4 марта, в районе 4:30 утра по московскому времени.