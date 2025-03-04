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13:44, 4 марта 2025Наука и техника

В США продолжат сбивать «зомби-версии» F-16

TWZ: ВВС США будут использовать летающие мишени QF-16 до 2030-х годов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tech. Sgt. Perry Aston / U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США будут сбивать летающие мишени QF-16, которые построены на базе истребителей F-16, до 2030-х годов. Об этом сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС.

«ВВС США рассчитывают продолжить использование беспилотников QF-16 Full Scale Aerial Target (FSAT), переделанных из истребителей F-16, по крайней мере до 2035 года несмотря на то, что в последние годы программа была свернута», — пишет издание.

Отмечается, что в 2022 году компания Boeing закрыла одну из двух линий по переоборудованию истребителей в мишени QF-16. Вторую площадку планировали сохранить до выполнения существующего контракта. Изначально ВВС планировали приобрести 134 «зомби-версии» F-16.

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Контракт на переоборудование истребителей в QF-16 заключили в 2010 году, а в 2013-м мишень совершила первый полет. Для создания беспилотного F-16 используют самолеты, выработавшие свой ресурс. Летающие мишени можно сбивать в рамках испытаний нового оружия и тренировок по применению оружия класса «воздух-воздух».

В октябре 2024 года журнал The National Interest писал, что истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который эксплуатируют с 1978 года, достиг предела своих возможностей. Срок службы F-16 продлевают из-за технических сложностей и перерасхода средств на эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

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