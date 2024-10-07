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17:01, 7 октября 2024Наука и техника

В США рассказали о завершении «эпохи F-16»

TNI: истребитель F-16 достиг предела модернизаций

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который эксплуатируют с 1978 года, достиг предела своих возможностей. Это может указывать на завершение эпохи F-16, рассказывает The National Interest (TNI).

По словам автора, времена господства F-16 подходят к концу. Срок службы истребителей планируют продлить до 2040-х годов, превысив заложенные конструкторами показатели. Однако в первую очередь это делают из-за технических сложностей и перерасхода средств на эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

Военно-воздушные силы США планируют модернизировать авионику F-16 Block 40 и Block 50. Параллельно специалисты проводят работы, которые позволят увеличить ресурс планера с 8 до 12 тысяч часов.

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«В скором времени даже модернизации этих великолепных истребителей будет недостаточно, чтобы конкурировать не только с боевыми самолетами пятого поколения», — рассказывает издание.

Ранее в октябре стало известно, что база Военно-воздушных сил США Люк, которая почти 50 лет готовила пилотов истребителей F-16, прекратит работу с этими самолетами.

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      Даниил Иринин
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