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16:53, 3 октября 2024Наука и техника

В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

TNI: авиабаза Люк ВВС США прекратила подготовку пилотов F-16

Фото: Artorn Pookasook / Staff

База Военно-воздушных сил (ВВС) США Люк, которая почти 50 лет готовила пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon, прекратит работу с этими самолетами. Это может говорить о начале конца эксплуатации F-16 в США, пишет The National Interest (TNI).

Издание напоминает, что в прошлом году ВВС США объявили о планируемом выводе из эксплуатации устаревших модификаций F-16. При этом самолеты версий Block 40 и Block 50 могут оставить в строю до 2040-х готов. Вашингтон не закупает новые F-16, но усовершенствование парка существующих самолетов продолжат.

«Несмотря на этот факт, можно утверждать, что в прошлом месяце был дан сигнал о "начале конца" для почтенного самолета, который впервые поднялся в воздух 50 лет назад. В понедельник военно-воздушная база Люк в Аризоне объявила о выпуске последних пилотов Fighting Falcon», — рассказали в материале.

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Авиабаза будет готовить пилотов истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, поэтому связанное с F-16 оборудование демонтируют. Теперь с пилотами Fighting Falcon будут работать на авиабазе Холломан.

В декабре 2023 года TNI писало, что средний возраст самолетов в парке ВВС США составил около 28 лет. В частности, большинству истребителей F-16 более 30 лет.

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      Даниил Иринин
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