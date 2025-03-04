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19:17, 4 марта 2025Россия

Взятый в плен в Курской области солдат ВСУ рассказал о взятках военкому и командиру

Взятый в плен в Курской области украинский солдат рассказал о взятках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Взятый в плен в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Клименко рассказал о взятках военкому и командиру. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

Мужчину отправили в военкомат во время прогулки с детьми возле дома. Там он прошел медкомиссию, после чего дал 5000 долларов военному комиссару для того, чтобы его оставили в тылу.

Однако после прибытия в тыловую часть оказалось, что взятку нужно дать и командиру.

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«Пришел наш капитан, сказал, что надо 22 или 23 человека из нашего батальона отправить в боевую часть. Капитан в моей роте — Кузьмук Андрей Сергеевич. Он сказал, что есть возможность отказаться, не ехать на передовую. Надо было заплатить капитану 15 тысяч долларов и продолжать службу, в тылу сидеть. У меня такой возможности не было», — вспомнил украинский солдат.

Его в качестве штурмовика отправили в Курскую область, где он вместе с сослуживцами попал в плен к российским войскам.

Ранее стало известно, что десятки украинских военных пропали в лесу у населенного пункта Кругленькое в Курской области. Отмечается, что родственники бойцов ВСУ из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады опубликовали в социальных сетях список тех солдат, кто пропал в лесу российского приграничья.

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