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00:23, 4 марта 2025Мир

Захарова назвала позором требование извиниться за «Катюшу» в Молдавии

Захарова назвала позором требование извиниться за песню «Катюша» в Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Требование извиниться за исполнение песни «Катюша» в Молдавии является позором. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отреагировала на публикацию молдавского издания Newsmake о скандале на музыкальном фестивале. Там израильский оркестр исполнил советскую песню, после чего музыкантам пришлось извиняться за «оскорбление» зрителей, которые разглядели в этом «российскую пропаганду».

«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? За что должен извиняться коллектив из Израиля?», — написала Захарова. Она напомнила, что Блантер был уроженцем города Почеп в Брянской области, где в годы войны уничтожили все еврейское население.

Ранее в сербском баскетбольном клубе «Црвена Звезда» объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче с литовским «Жальгирисом». «Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками», — сообщили в клубе.

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