В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

Пресс-секретарь «Црвены Звезды» Вуйчин: «Катюша» напоминает о связи народов

В сербском баскетбольном клубе «Црвена Звезда» объяснили акцию в поддержку России перед домашним матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Слова пресс-секретаря команды Игоря Вуйчина приводит Sport24.

Вуйчин рассказал, что акция была организована фанатами. «Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками, а также они показывают еще более надежные отношения между фанатами "Црвены Звезды" и московского "Спартака"», — заявил он, добавив, что ждет возвращения россиян на турнир.

Матч прошел 27 февраля в Белграде и завершился со счетом 86:80 в пользу гостей. Сербы выложили на трибунах российский флаг, а затем исполнили «Катюшу» и песню МакSим «Знаешь ли ты», которую часто поют фанаты «Спартака».

В феврале 2022 года Евролига решила временно отстранить российские баскетбольные клубы от участия в турнире. После этого ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были дисквалифицированы, а их результаты были аннулированы. Аналогичные санкции были введены в отношении российских сборных.

