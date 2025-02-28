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10:37, 28 февраля 2025Спорт

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем Евролиги с литовским клубом

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» перед матчем Евролиги с «Жальгирисом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» спели «Катюшу» перед домашним матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Об этом сообщает ТАСС.

Игра проходила в пятницу, 27 февраля, в Белграде. Помимо исполнения песни, фанаты хозяев выложили из бумаги на верхнем ярусе трибун сербский флаг, а на нижнем — российский.

Матч завершился со счетом 86:80 в пользу гостей. «Црвена Звезда» после 27 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» находится на 12-й позиции.

В начале января прошлого года сообщалось о том, что фанаты «Црвены Звезды» и другого сербского баскетбольного клуба — «Партизана» — вывесили баннер в поддержку жителей Белгорода после атаки ВСУ. «Белгород, мы с тобой», — было написано на баннере.

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