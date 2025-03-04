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20:43, 4 марта 2025Бывший СССР

Захарова удивилась незнанию Израиля о героизации Бандеры на Украине

Захарова указала Израилю на факт героизации Бандеры на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с удивлением отметила неосведомленность главы МИД Израиля о героизации Степана Бандеры на Украине. Пост об этом дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже», — заявила Захарова. Она также риторически задала вопрос о том, чем занималось все эти годы посольство Израиля как в Киеве, так и в Москве.

Затем Захарова привела ряд источников по этому вопросу. Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее Мария Захарова назвала требование извиниться за исполнение песни «Катюша» в Молдавии позором. Так она отреагировала на публикацию молдавского издания Newsmaker о скандале на музыкальном фестивале. Музыкантам пришлось извиняться за «оскорбление» зрителей, которые разглядели в этом «российскую пропаганду».

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