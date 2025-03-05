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08:06, 5 марта 2025Из жизни

39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

39-летняя американка призналась, что намерена остаться девственницей до конца своих дней. Об этом пишет New York Post.

Женщина по имени Сара поделилась в TikTok историей своих романтических отношений. Она рассказала, что ни разу в жизни не целовалась с мужчинами и у нее никогда не было секса. При этом Сара сообщила, что не намерена что-то менять. По ее словам, она смирилась с жизнью без романтических партнеров и не хочет нарушать свой покой поиском новых впечатлений.

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В отдельном ролике Сара рассказала о реакции людей, которым она говорила, что до сих пор девственница и ее никто никогда не целовал. По ее признанию, большинство собеседников «по-человечески шокированы и заинтригованы». Некоторые принимают ее слова за оскорбление, а другие смотрят на нее, как на «пришельца из космоса».

Ранее сообщалось, что жительница Албании стала клятвенной девственницей в 23 года и обрела свободу. 58-летняя Дуни рассказала, что никогда не была заинтересована в создании семьи и не планировала выходить замуж.

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