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15:13, 6 декабря 2023Из жизни

58-летняя клятвенная девственница отказала 15 мужчинам и поселилась в глуши

Daily Express: в Албании женщина приняла обет безбрачия и поселилась в глуши

Фото: m wrona / Unsplash

Жительница Албании стала клятвенной девственницей в 23 года и обрела свободу. Об этом сообщает Daily Express.

58-летняя Дуни рассказала, что никогда не была заинтересована в создании семьи и не планировала выходить замуж. По ее словам, в молодости она отказала 15 мужчинам, которые сделали ей предложение руки и сердца. В 23 года, после потери отца, женщина решила принять обет безбрачия. Дуни объяснила, что в тот момент она была вынуждена стать главой семьи, чтобы заботиться о младших брате и сестре. По этой причине она стала клятвенной девственницей — так в Албании называют женщин, которые отказались от брака и сексуальной жизни, чтобы принять мужскую роль в семье.

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Когда брат и сестра подросли, Дуни поселилась в глуши — маленьком поселке Лепуше на севере Албании, где живет до сих пор. Она по-прежнему ведет аскетичный образ жизни и не вступает в отношения. Женщина отметила, что благодаря своему образу жизни чувствует себя по-настоящему свободной.

Ранее сообщалось, что певица из Великобритании, недавно расставшаяся с мужем-призраком, заявила о решении стать монашкой. При этом женщина призналась, что не уверена, получится ли у нее заменить секс молитвами, поскольку она считает себя страстной натурой.

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