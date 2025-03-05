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16:45, 5 марта 2025Наука и техника

BAE Systems разработает для Космических сил США наземный эшелон СПРН

SpaceNews: Компания BAE Systems разработает наземный эшелон СПРН США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Moir / Reuters

Компания BAE Systems заключила с Космическими силами США контракт на сумму 151 миллион долларов на разработку наземного эшелона нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках соглашения компания сформирует прототип наземного эшелона перспективной СПРН, включающей орбитальный компонент Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR). Одновременно с этим BAE Systems взяла на себя обязательства по поддержке действующей СПРН Space-Based Infrared System (SBIRS).

В октябре 2024-го в Министерстве обороны России по случаю 67-летия Космических войск рассказали, что работы по созданию новых станций российской СПРН продолжаются.

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