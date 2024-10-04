Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:13, 4 октября 2024Наука и техника

Минобороны рассказало о создании новых станций СПРН

МО: создание станций СПРН в Республике Коми и Мурманской области продолжается

Кадр: function.mil.ru

Работы по созданию новых станций российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) продолжаются. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России по случаю 67-летия Космических войск.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сейчас боевое дежурство несут радиолокационные станции СПРН нового поколения «Воронеж», которые создали по технологии высокой заводской готовности.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

В сентябре с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России успешно запустили легкую ракету «Ангара-1.2» со спутником «Космос-2560».

В том же месяце стало известно, что Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон намерен заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше