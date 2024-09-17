С Плесецка запустили «Ангару-1.2»

Минобороны России: с космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Ангара-1.2»

С космодрома Плесецк успешно запущена легкая ракета «Ангара-1.2» со спутниками военного назначения. Об этом в Telegram cообщает Минобороны России.

Пуск носителя состоялся 17 сентября в 10:00 по московскому времени.

В октябре 2022 года военное ведомство сообщило, что «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны России, на околоземную орбиту.

Всего, если считать последний старт, легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась четыре раза. Первый раз пуск данного носителя состоялся в 2014 году.